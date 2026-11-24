تفاصيل اشتراكات جوجل

استحوذ الصحفي على هاتف "Google Pixel 10 Pro" خلال العام الماضي، وحصل مع الجهاز على اشتراك مجاني لمدة اثني عشر شهرا في باقة "Google One AI Pro". تصل قيمة باقة "AI Pro" إلى عشرين دولارا كل شهر، وهو ما يعادل مئتين وأربعين دولارا سنويا. اتخذ الصحفي قراره بالانتقال إلى باقة "Basic" التي تبلغ تكلفتها دولارين شهريا، وذلك بمجرد انقضاء الفترة التجريبية الحالية التي تفصل عنها شهران فقط عن موعد كتابة المقال المنشور يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

سعة التخزين الرقمي

تمنح باقة "Basic" مساحة تخزين قدرها مئة جيجابايت للمشتركين، في المقابل توفر باقة "AI Pro" سعة هائلة تصل إلى 5 terabytes. يعتمد الكاتب على منصة "Google Photos" لحفظ لقطاته المرئية والمصورة منذ عام 2015 وحتى الآن. استهلك الصحفي سبعة وستين جيجابايت فقط من سعة الخمسة تيرابايت المتاحة، وذهبت سبعة وونون جيجابايت منها لصالح الصور والفيديوهات عبر أحد عشر عاما. يقدر الكاتب أنه لن يحتاج إلى عملية تنظيف واسعة للملفات حتى عام 2030 عند الانتقال إلى باقة "Basic".

أسباب التخلي عن الذكاء الاصطناعي

تمنح باقة "AI Pro" المشتركين حق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي "Gemini" داخل تطبيقات "Gmail" و"Docs" و"Slides" و"Meet" و"Vids". يفرض الكاتب على نفسه حظرا صارما في جانب العمل والكتابة يمنعه تماما من الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد النصوص. يفضل الكاتب الاعتماد على مساعد "Google Assistant" لأنه يجد فيه نفعا أكبر مقارنة بـ "Gemini".

الخدمات الإضافية والشركات المنافسة

تتضمن مزايا باقة "AI Pro" خدمات إضافية تشمل "YouTube Premium Lite" و"Google Home Premium" و"Google Health Premium". على صعيد آخر، تتجه شركة "Samsung" نحو إنهاء فترة الاستخدام المجاني لخصائص "Galaxy AI" بغية الشروع في تحصيل رسوم مالية لقاء استمرارها.