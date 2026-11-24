أطلقت شركة «آبل» تحديث نظام تشغيلها الجديد iOS 27.2، متضمنًا خيارات إضافية لتطبيق الصور وتكاملًا مع تقنيات خارجية لتحديد وسائط الذكاء الاصطناعي.

أربع إضافات لتسهيل إدارة الألبومات المشتركة

أدخل التحديث أربع تحسينات مخصصة لميزة الألبومات المشتركة داخل تطبيق الصور. واستلزمت هذه الخصائص إجراء ترقية للألبومات لتنسجم مع نظام iOS 27.

ويستطيع المستخدمون بعد هذا الإصدار تعديل التعليقات المكتوبة والشروحات التوضيحية المرفقة بالصور ومقاطع الفيديو داخل الألبومات. كما أضيفت خاصية لمنع إدراج المواد المكررة في الألبوم الفردي.

ويظهر التطبيق للمشاركين تنبيهًا ينبههم قبل انقضاء فترة صلاحية الألبومات، كي يتسنى لهم حفظ المحتوى على أجهزتهم.

دمج معيار برمجي كاشف للذكاء الاصطناعي

يدعم نظام iOS 27.2 التقنية البرمجية SynthID التي طورتا شركة «جوجل» كمعيار عابر للمنصات. وتعمل هذه التقنية على غرس علامات مائية رقمية غير مرئية في ملفات الصور المجهزة ببرامج الذكاء الاصطناعي.

وتسهم SynthID في معرفة ما إذا كانت الصورة قد أُنشئت أو عُدلت بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تطبيق الصور وبرنامج Image Playground. ويشتمل نظام iOS 27 أصلاً على أدوات لتعديل الصور تعتمد هذه التقنية، مثل Clean Up وReframe وExtend.

وكانت «آبل» قد طرحت ميزة الصورة المرجعية سابقًا في هاتفها iPhone 18 Pro.

تراجع في تكلفة سماعات «آبل» اللاسلكية

شهدت سماعات AirPods Pro 3 انخفاضًا في قيمتها البيعية لتصل إلى 149 دولارًا أمريكيًا. وتتوفر السماعات بالعر الجديد بعد أن كان سعرها السابق يبلغ 249 دولارًا أمريكيًا.