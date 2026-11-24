جامعات نظمت أنشطة لتعزيز البحث العلمي والتحول الرقمي في عمان يوم 23 تشرين الثاني.

جامعة اليرموك تقود النشاط

شاركت جامعة اليرموك في تنظيم هذه الأنشطة، حيث أكد نائب رئيس الجامعة أن الجلسة تبحث دمج الذكاء الاصطناعي. وقال رئيس الجامعة إن الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية تشكل جزءًا أساسيًا من رسالة الجامعة.

مشاركة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

شاركت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم هذه الأنشطة، حيث أعرب سارونو عن اعتزازه بجامعة اليرموك. وأكد رئيس الجامعة على مواصلة تطوير الخطط الدراسية والمناهج.

أهمية الأنشطة

أكد عميد شؤون الطلبة على أهمية هذه الأنشطة في إثراء خبرات الطلبة. وأكدت عميد البحث العلمي أهمية إكساب الباحثين مهارات هندسة الأوامر، وشهدت الأنشطة مشاركة 4 فرق من جامعات مختلفة.