أسفرت حملات رقابية نفذتها مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ عن تحرير 90 محضراً تموينياً متنوعاً ضد إدارة مخابز ومحالات تجارية، مع ضبط كميات من السلع والمواد البترولية المخالفة. وقاد هذه التحركات ميدانياً وكيل وزارة التموين سامح شبل، بناءً على تعليمات مباشرة من المحافظ إبراهيم مكي.

ضبط آلاف اللترات من السولار المهرب

حررت الأجهزة التموينية محضر جنحة بعد ضبط 2943 لتراً من السولار جرى تجميعها بغرض التربح داخل محطة للوقود واقعة على الطريق الدولي بمركز الرياض. كما ضُبطت محاولة أخرى لتجميع 750 لتراً من المادة البترولية نفسها كانت معبأة داخل جراكن بحوزة أحد الأفراد.

وفي مركز مطوبس، حرر المفتشون محضر جنحة ضد مسؤول بشركة في المنطقة الصناعية إثر تجميعه 600 لتر من السولار المدعم لزيادة أرباحه. وشملت الضبطيات أيضاً إيقاف عربة "كارو" بقرية المنشأة الصغرى التابعة لمركز قلين، حيث جرى تحرير محضر لسائقها لتحفظه على 1500 لتر سولار مدعم استهدف بيعها بالسوق السوداء.

مصادرة مسحوق أسماك ومواد تنظيف مجهولة المصدر

تمكنت الحملات من التحفظ على سيارة نقل محملة بطنين و250 كيلوجراماً من مسحوق الأسماك لا تحمل تاريخ إنتاج وتفتقر للمستندات الدالة على مصدرها، وسط شكوك حول صلاحيتها. وضبطت الفرق الرقابية سيارة ثانية محملة بنحو 860 لتراً من المنظفات تفتقر لأي بيانات تجارية أو وثائق تُثبت مصدرها.

ضبط مبيدات منتهية الصلاحية وأسمدة حظر تداولها

سجلت طواقم التموين محضر جنحة بمركز قلين ضد قائد سيارة عُثر بحوزته على 59 نوعاً مختلفاً من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية. وحُررت جنحة أخرى بالمركز ذاته بحق القائم على إدارة مخزن للأعلاف، عقب التحفظ على 30 شيكارة من سماد اليوريا المدعم والمحظور تداوله خارج المنافذ الرسمية.

وامتدت أعمال التفتيش إلى المتاجر والأسواق، حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية والسلع التجارية المنتهية الصلاحية، وسُجبت من منافذ البيع واتُخذت الإجراءات القانونية بشأنها.