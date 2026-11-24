طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، برفقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة ومنظمات نسوية، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في رام الله، الجهات الدولية بضرورة توفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال. وصدر هذا التحرّك في بيان مشترك بالتزامن مع بدء الفعاليات السنوية لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث ركزت المطالبات على ضمان حقوق النساء في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وحمايتهن وتمكينهن من العيش بأمان وكرامة تحقق العدالة.

مخاطر ميدانية وتدهور في الأوضاع الإنسانية

أوضح البيان أن الفلسطينيات يواجهن أخطاراً متزايدة نتيجة تواصل العمليات العسكرية والمجازر داخل قطاع غزة، إلى جانب اتساع وتيرة الاستيطان وعزل المناطق جغرافياً. وتسبب هذا الواقع في تشديد حدة الأزمات المعيشية والإنسانية، وموجات التأنث والنزوح، وهدم المباني السكنية، فضلاً عن تداعي الخدمات في القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية، وصعود معدلات الفقر والبطالة.

وتطرق التقرير إلى الممارسات الميدانية في الضفة الغربية والقدس، مشيراً إلى استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المدن والقرى والمناطق البدوية، وفرض قيود على التنقل عبر الحواجز. وأكدت المؤسسات أن الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة ومراكز الاحتجاز تُعد الصورة الأبرز للعنف الممارس ضد النساء، وتساهم مباشر في تغذية مظاهر العنف الأبوي والمجتمعي.

تأكيد على حماية الناشطات وإقرار قانون الأسرة

دعت الهيئات النسوية إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة من محاولات الترهيب والتحريض والتشهير، مطالبة المؤسسات الرسمية بضمان حرية الرأي ومتابعة الشكاوى ومحاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات. وشدد البيان على أن اختبار جدية المسؤولين يكمن في إيجاد بيئة تشريعية ورادعة لمرتكبي الجرائم المجتمعية، والتعجيل في اعتماد قانون حماية الأسرة من العنف.

ويستهدف مشروع القانون المطروح توفير الأمان للنساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، حيث دعت الهيئات مختلف الفصائل السياسية والمؤسسات الحقوقية إلى مساندة هذا المطلب تشريعياً. وجاءت هذه الدعوات بعد رصد ارتفاع في معدلات العنف المجتمعي وتوثيق جرائم قتل خلال السنة الماضية.

تحركات دولية وتفتيش المعتقلات

حث البيان أطراف المجتمع الدولي على التدخل الفوري وتكثيف الضغوط لضمان تدفق الإغاثة والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة دون إعاقات. وطالبت المنظمات النسوية بفتح تحقيقات جادة في الجرائم والانتهاكات التي تطال المعتقلات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية، مع التركيز على الممارسات الجارية في سجن سدي تيمان.