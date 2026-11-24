كشفت شركة هواوي اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في العاصمة الصينية بكين، خلال حدث نظّمته في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، عن هاتفها الجديد Mate 90 Air في الأسواق المحلية.

تصميم نحيف وشاشة متطورة

أكدت الشركة المصنعة أن الإصدار الجديد يعد أنحف جهاز في سلسلة Mate ذات التصميم الطولي حتى هذا التاريخ. ويصل سُمك الهاتف إلى 6.58 مليمترات، في حين يبلغ سُمك الإطار الأوسط 3.7 مليمترات، وينخفض وزنه الإجمالي إلى 208 غرامات.

دُعم الجهاز بشاشة منحنية من الجهات الأربع بمقاس 7 بوصات ودقة 1.5K. وتوفر الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتصل مستويات السطوع القصوى فيها إلى 4,000 شمعة، إضافة إلى تقنية تعتيم 2,160 هرتز PWM.

تحسينات في المعالج والذاكرة والبطارية

زُوّد الهاتف بمعالج Kirin 9020، وقالت هواوي إن أداء النواة الواحدة فيه ارتفع بنسبة 9% مقارنة بطراز Mate 70 Air السابق. كما ارتفع أداء الأنوية المتعددة بنسبة 36%، وزادت قوة معالج الرسوميات بنسبة 18%، مع تحسن أداء الألعاب بنسبة 30% مقارنة بالجيل الماضي.

تسمح تقنيات الذاكرة المدمجة بسعة 12 جيجابايت للذاكرة العشوائية بالعمل بكفاءة تماثل 16 جيجابايت أثناء معالجة المهام النشطة. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6,500 ملي أمبير قادرة على تشغيل المقاطع المصورة لمدة 23 ساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 66 واطاً.

مواصفات التصوير والاتصالات

يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمقاس 1/1.3 بوصة مدعومة بمثبت بصري. وتتكامل هذه المنظومة مع عدسة فائقة الاتساع للماكرو بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تقريب 3x بدقة 12 ميجابكسل مزودة بمثبت بصري، إلى جانب كاميرا ألوان Red Maple التي تستخدم 1.5 مليون قناة متعددة الأطياف. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10.7 ميجابكسل.

يدعم الهاتف الاتصال الخلوي بسرعات 5A، وشبكات Wi-Fi 7+، وتقنية NearLink. كما يتيح الجهاز تبادل الرسائل عبر الأقمار الاصطناعية من خلال شبكة BeiDou.

الأسعار ومواعيد التوفر

تقدم هواوي الهاتف بألوان الأسود الياقوتي، والوردي الذهبي، والفضي القمري. وتطرح الشركة خيارين للتخزين: الأول بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 4,999 يوان صيني (يقارب 750 دولارات)، والثاني بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 5,999 يوان صيني (يقارب 901 دولاراً).

انطلقت عمليات الحجز المسبق يوم 24 نوفمبر 2026 في الساعة 6:08 مساءً بتوقيت الصين. وتبدأ المبيعات العامة المفتوحة عند الساعة 10:08 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 4 ديسمبر 2026، دون الإعلان عن تفاصيل تخص إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.