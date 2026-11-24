نجح مستخدمو منصة إكس بوكس سيريس إكس في تخطي قيد 30 إطارًا في الثانية المعتمد في لعبة جي تي إيه 6، وذلك إثر اكتشاف خلل برمجي يرتبط بميزة الاستئناف السريع، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

خطوات تطبيق الخدعة وتأكيد الخبر

أثبتت تحليلات فريق ديجيتال فاوندري اختفاء الحد الأقصى للإطارات عند تطبيق خطوات محددة على الجهاز. وتشمل هذه العملية تعديل إعدادات العرض في المنصة بين 60 هرتز و120 هرتز خلال تشغيل اللعبة.

يتطلب الأمر بعد ذلك تشغيل لعبة أخرى بالكامل، ثم الرجوع إلى اللعبة الأصلية عبر ميزة Quick Resume. وتخضع اللعبة لقيد 30 إطارًا في الأصل على المنصات الحالية جراء المتطلبات العالية للفيزياء ونظام المحاكاة.

أداء الإطارات وتأثير المعالجات

يبلغ جهاز إكس بوكس سيريس إكس معدل 60 إطارًا في الثانية أثناء عرض المشاهد الخفيفة، مثل الطيران في أجواء صافية. بينما يسجل المعدل نحو 40 إطارًا في الثانية على الطرق السريعة ذات الحركة المرورية القليلة.

تنخفض الإطارات أو تتجاوز حاجز 30 بقليل داخل أحياء المدن المزدحمة وأثناء لقطات الأكشن. وتبرز وحدات المعالجة المركزية من طراز Zen 2 في منصات إكس بوكس الحالية كعائق رئيسي يمنع زيادة الأداء في المناطق المكتظة.

تأثير السرعة وتفاوت الأجهزة

تتأثر عمليات المحاكاة وحركة الشخصيات بمعدل الإطارات مباشرة، الأمر الذي يجعل أحداث اللعبة تتسرع مع ارتفاع الإطارات. وعلى العكس من ذلك، لا تطرأ تغييرات تذكر على المشاهد السينمائية جراء هذه الزيادة.

يبدو الفارق أقل وضوحًا على جهاز إكس بوكس سيريس إس بسبب صعوبة الحفاظ على مستوى 30 إطارًا في الأساس. ورصدت قياسات ديجيتال فاوندري أرقامًا تتراوح في منتصف ونهاية الثلاثينيات خلال اللعب الطبيعي، مما قد يدفع الراغبين في أداء أعلى وأكثر ثباتًا إلى انتظار إطلاق اللعبة على الحاسوب الشخصي.