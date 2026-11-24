أوصى لاعب كرة القدم السابق ثيو والكوت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم فريق ليدز يونايتد، لتعزيز الخيارات الهجومية للمدرب ميكيل أرتيتا خلال الفترة المقبلة.

والكوت يشيد بمستوى مهاجم ليدز يونايتد

أوضح ثيو والكوت في حديث إعلامي أن نادي أرسنال سينتفع من استقدام مهاجم يملك مؤهلات دومينيك كالفيرت ليوين. وأكد أن الملاعب شهدت بروز اللاعب بشكل لافت هذا العام، ممثلاً الخيار الهجومي المناسب لما يحتاجه أرسنال في الوقت الراهن.

يبلغ كالفيرت ليوين من العمر 29 عاماً، ويدافع حالياً عن ألوان ليدز يونايتد على أرضية ملعب «إيلاند رود». وكان اللاعب قد غادر صفوف إيفرتون ليرتدي قميص ليدز يونايتد في عام 2025.

تألق هجومي وعودة إلى القائمة الدولية

تمكن كالفيرت ليوين من إحراز 14 هدفاً في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي. وأثمر هذا التألق عن استدعائه مجدداً إلى صفوف منتخب إنجلترا تحت قيادة الألماني توماس توخيل، وذلك بعد فترة غياب استمرت لعدة سنوات.

برز كالفيرت ليوين في «البريميرليج» بفضل بنيته الجسدية القوية وبراعته في التعامل مع الكرات الهوائية. وتدفع هذه الإمكانيات نادي ليدز يونايتد نحو العمل على تمديد عقده عبر تقديم عرض مالي يحمل شروطاً أفضل لإقناعه بالبقاء.

خيارات هجومية واهتمامات معقدة في أرسنال

يواجه المهاجم فيكتور جيوكيريس صعوبات في حجز مكان ثابت له بصفة أساسية ضمن تشكيلة أرسنال لهذا الموسم. وفي المقابل، يعتمد أرتيتا باستمرار على إقحام كاي هافيرتز في موقع رأس الحربة.

يدخل كالفيرت ليوين دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الذي يتابع وضعه عن قرب. وفي الوقت نفسه، يتطلع أرسنال لتشكيل مجموعة قادرة على الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، بالتزامن مع دخوله في سباق مع ليفربول وباريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب جناح تبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو.