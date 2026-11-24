تولى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مهمة تدريب مانشستر يونايتد الذي يعاني حالياً في مراكز متأخرة بالقرب من قاع الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب هزيمة الفريق الثقيلة بأربعة أهداف دون رد أمام ليفربول يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 في أول ظهور للمدرب الجديد على رأس القيادة الفنية.

خطة التعاقدات والميزانية المتاحة

قررت إدارة مانشستر يونايتد رصد مبلغ يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني لدعم الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. وتخطط الإدارة للاكتفاء بإبرام صفقتين فقط خلال هذه الفترة لتعزيز الصفوف.

تدرس إدارة الشياطين الحمر أن تكون إحدى هاتين الصفقتين بنظام الإعارة لتفادي تجاوز الميزانية المحددة. وتضع الإدارة التعاقد مع مهاجم ومدافع جديدَيْن على رأس أولوياتها الشتوية، مع مناقشة إمكانية تدعيم مركز الظهير الأيسر أيضاً.

خيارات الدفاع في سوق الانتقالات

ظهر ناثان كولينز، قلب دفاع نادي برينتفورد، كأحد الخيارات المطروحة لتعزيز الخط الخلفي لمانشستر يونايتد. ويفضل المدرب بوكيتينو تطبيق أسلوب تكتيكي يعتمد على فرض خط دفاعي متقدم في المباريات.

يسعى النادي لتقديم عرض رسمي في شهر يناير للتعاقد مع مدافع يبلغ من العمر 26 عاماً، وذلك بعدما راقبه كشافة النادي خلال الفترة الماضية. وفي المقابل، تتجه المعطيات نحو بقاء كالفين باسي في صفوف فولهام، بينما يتجاوز تقييم سعر المدافع جاراد برانثويت حاجز 70 مليون جنيه إسترليني.

وضع الهجوم في الفريق

يضم خط هجوم مانشستر يونايتد حالياً اللاعب بنيامين شيسكو، حيث تسعى الإدارة لتوفير خيارات إضافية في هذا المركز لمساندة الخط الأمامي خلال النصف الثاني من الموسم.