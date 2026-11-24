أعرب البرازيلي إيفانيلسون، مهاجم نادي بورنموث البالغ من العمر 27 عاماً، عن حب قديم يربطه بفريق مانشستر يونايتد منذ سنوات طفولته الأولى.

نشأة كروية وإلهام من رونالدو

أوضح إيفانيلسون أنه نشأ في البرازيل متابعاً لمانشستر يونايتد لشغفه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان مصدر إلهامه الرئيسي. وأكد مهاجم بورنموث أن الشياطين الحمر يمثلون النادي الأفضل والأكثر تفضيلاً لديه بين كافة القوى الكبرى في الكرة الإنجليزية.

تألق ميداني وهدف تاريخي

يقدم المهاجم البرازيلي مستويات لافتة خلال الموسم الجاري، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه في 15 مواجهة شارك فيها. وقد زار إيفانيلسون شباك مانشستر يونايتد في الموسم الماضي والموسم الحالي، واضعاً بصمته التهديفية للعام الثاني على التوالي خلال مواجهاته ضد هذا الفريق على مدار ثلاثة مواسم متتالية.

وسجل اللاعب هدفاً ساهم به في انتصار بورنموث العريض بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد فوق عشب مسرح الأحلام. وصنف إيفانيلسون تلك اللقطة التهديفية في ملعب أولد ترافورد بأجمل وأفضل هدف هز به الشباك طوال مسيرته الرياضية.

عقد ممتد وتحركات الشياطين الحمر

يرتبط إيفانيلسون بعقد رسمي مع بورنموث يستمر حتى سنة 2029. ولا تظهر في الوقت الراهن أي مؤشرات أو مساعٍ جادة من إدارة مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم البرازيلي.

ويتطلع المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى تدعيم القوة الهجومية لمانشستر يونايتد مستقبلاً. وتتجه النية داخل النادي لتقديم عرض رسمي خلال شهر يناير المقبل للتعاقد مع مدافع يبلغ من العمر 26 عاماً تمت مراقبته مؤخراً.