قررت إدارة مانشستر يونايتد وضع ملف التعاقد مع مهاجم صريح على رأس أولوياتها فور انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وذلك في ظل معاناة الفريق وتواجده بالقرب من قاع لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

غياب شيسكو وتراجع فاعلية زيركزي الهجومية

يبحث المدرب ماوريسيو بوكيتينو عن استقدام عنصر هجومي يملك موثوقية أعلى، مع استمرار غياب اللاعب بنجامين شيسكو بسبب الإصابة التي تعرض لها. ولا تتوقع الأطراف المعنية عودة المهاجم السلوفيني، البالغ من العمر 23 عاماً، إلى المستطيل الأخضر قبل شهر يناير القادم كأبكر موعد ممكن.

لم ينجح جوشوا زيركزي في هز الشباك بشكل منتظم طوال فترة غياب شيسكو عن المشاركة. ويؤكد نادي مانشستر يونايتد أن شيسكو يشكل جزءاً أساسياً من مخططات الفريق طويلة المدى، نافياً بشكل قاطع وجود أي إمكانية لرحيله خلال شباك الانتقالات الشتوية المرتقبة.

بالوغون ضمن الخيارات المطروحة مع انفتاح موناكو

يمتلك النادي الإنجليزي مهلة تمتد لعدة أسابيع لتقييم المهاجمين المرشحين للانضمام إلى صفوفه. ويظهر اسم فولارين بالوغون، مهاجم نادي موناكو البالغ 25 عاماً، كأحد الأسماء البارزة في قائمة الخيارات المستهدفة.

يمتلك بالوغون دراية سابقة بكرة القدم الإنجليزية، وسجل تجربة عمل سابقة تحت قيادة بوكيتينو أثناء تدريبه لمنتخب الولايات المتحدة. ويبدي نادي موناكو مرونة وانفتاحاً تجاه فكرة استغنائه عن اللاعب وسماحه له بالمغادرة.

توني يدخل حسابات النادي بشرط دراسة التكاليف

يطرح مانشستر يونايتد اسم إيفان توني كخيار إضافي لتعزيز خطه الأمامي خلال الفترة المقبلة. وتتطلب عملية جلب توني إجراء تقييم دقيق ومتأنٍ لرواتبه الشخصية إلى جانب الهيكل المالي الإجمالي للصفقة.