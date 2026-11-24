التجربة الحالية في إسبانيا

أعرب الحارس أوديسياس فلاشوديموس عن رغبته الصريحة في الانتقال النهائي إلى نادي إشبيلية. ويلعب الحارس اليوناني، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، معاراً في صفوف النادي الأندلسي منذ أغسطس من العام الماضي.

تضمنت صفقة الإعارة بنداً لتمديد العقد لموسم إضافي. ونجح اللاعب في أن يصبح حارساً أساسياً في الدوري الإسباني.

الاستقرار العائلي والإعجاب بالبيئة الجديدة

صرح فلاشوديموس لصحيفة "إل ديسماركي" بإعجابه الشديد بالكرة الإسبانية وبنادي إشبيلية الذي وصفه بأنه كالعائلة. وأشار الحارس إلى سعادته البالغة وسعادة عائلته بأكملها في إسبانيا، مبيناً أن ابنه يلعب كرة القدم هناك أيضاً.

وفي وقت سابق من هذا العام، اشتكى اللاعب مما اعتبره وعوداً نُكثت خلال مسيرته مع ناديه الأصلي. ويمتد عقده الحالي مع نيوكاسل يونايتد حتى يونيو 2028، وحينها سيبلغ 34 عاماً.

المسيرة السابقة والوضع الحالي في نيوكاسل

انضم الحارس إلى نيوكاسل يونايتد قادماً من نوتينغهام فورست في صيف 2024. وشهدت تلك الفترة انتقال إليوت أندرسون في الاتجاه المعاكس ضمن صفقة التبادل نفسها.

لم يخض الحارس اليوناني سوى مشاركة واحدة فقط مع نيوكاسل يونايتد وكانت ضد إيه أف سي ويمبلدون في كأس رابطة المحترفين. ويتقاضى من ناديه الإنجليزي راتباً أسبوعياً يقارب 50,000 جنيه إسترليني.

تغيرات حراسة المرمى في النادي الإنجليزي

تعاقد نيوكاسل يونايتد مع الحارس التشيكي لوكاس هورنيتشيك خلال الصيف الماضي. ويعتبر هورنيتشيك الحارس الأول في الفريق تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله، بينما يأتي نك بوب في المرتبة التالية خلفه.