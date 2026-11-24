يتجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نحو طرح مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 26 عاماً، للبيع لقاء 150 مليون يورو تقريباً بحلول صيف 2027، وسط متابعة دقيقة من ليفربول وريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان لمستجدات اللاعب.

اهتمام أوروبي واسع وعقد ممتد بلا شروط

ترتبط مسيرة هالاند مع مانشستر سيتي بعقد ينتهي في سنة 2034، وتخلو بنوده من أي شرط جزائي يتيح له المغادرة تلقائياً. ورغم التوجهات الحالية، لم يصدر عن النادي الإنجليزي أي بيان رسمي يحدد فيه مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

تضع إدارة ليفربول المهاجم الدولي ضمن حساباتها، لتصبح الغريم المحلي الأبرز لحسم الصفقة داخل إنجلترا إذا ما اتخذ مانشستر سيتي قراراً نهائياً ببيعه. ولم تتقدم الأندية الراغبة في ضم اللاعب بأي عرض رسمي حتى هذه اللحظة.

تحديات مالية وضغوط تنقلات داخل ليفربول

تحيط الشكوك بمستقبل هالاند داخل ملعب الاتحاد جراء الملاحقات والقضايا المالية التي يواجهها مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتدفع هذه الأزمات أندية عدة للترقب وانتظار التطورات.

يتطلب إبرام صفقة بهذا الحجم المالي، البالغ 150 مليون يورو، تعديلاً شاملاً في سياسة الانتقالات المتبعة لدى ليفربول. وقد تجبر هذه الخطوة النادي على الاستغناء عن أسماء أخرى في صفوفه لتوفير السيولة اللازمة.

منافسة لندنية على بدائل هجومية أخرى

يدخل ليفربول في الوقت نفسه صراعاً مع نادي أرسنال للتعاقد مع رأس حربة آخر تصل قيمته إلى 80 مليون يورو. وتتجه رغبة ذلك المهاجم نحو الانضمام إلى صفوف أرسنال وتفضيله على بقية العروض.