أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، قافلة طبية مجانية شاملة عدة تخصصات بوحدة قرية الشركة 55 التابعة لمركز الخارجة، على أن تواصل تقديم خدماتها العلاجية حتى غدٍ الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

تغطية أربع مناطق صحية خلال نوفمبر

وتُعد هذه الفعالية المحطة الأخيرة ضمن برنامج شهر نوفمبر الجاري الذي أشرفت على تنظيمه إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، وضمّ أربع قوافل استهدفت مناطق مختلفة في المركز. وشملت الخطة الزمنية للمبادرة تقديم الرعاية الطبية في وحدات الجزائر، وعيادة حي المروة، وعيادة 25 يناير، وصولًا إلى قرية الشركة 55.

وتسعى هذه المنظومة إلى إتاحة الخدمات الوقائية والعلاجية لسكّان المناطق النائية وتجنيبهم مشقة السفر لمسافات طويلة. وتعمل الفرق الطبية على تحديد المرضى الذين تتطلب حالاتهم متابعة في المستشفيات.

خدمات طبية شاملة ومصروفات مجانية

وقال الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن القوافل تقدم الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية للمراجعين دون أي مقابل. وأضاف أن الخدمات تتضمن قياس مستويات السكر وضغط الدم، وصرف العلاج، وتقديم الإرشادات التوعوية للوقاية من الأمراض.

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه التسهيلات هو مساندة الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. ولفت الدكتور حسام صفوت إلى أن الفحوصات تسهم في الكشف المبكر عن الحالات التي تحتاج تحاليل متقدمة أو تحويلًا مباشرًا إلى المستشفيات المتخصصة.

مستندات التسجيل المطلوبة للمراجعين

ودعت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد الأهالي المستهدفين إلى الحضور إلى مقر القافلة للاستفادة من الخدمات المتاحة خلال يومي عملها. واشترطت الإدارة تقديم بطاقة الرقم القومي للأشخاص البالغين، أو شهادة الميلاد المميكنة للأطفال، لإتمام إجراءات التسجيل وحجز الكشف الطبي.