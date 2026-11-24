نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، في إخراج امرأة قاطنة أسفل ركام مبنى تعرض لانتكاسة إنشائية بشارع الوداد المتفرع من شارع ابن مالك بوسط المدينة.

تفاصيل الانهيار الداخلي وتكثيف جهود الإنقاذ

سجل العقار الواقع في حادثة منطقة العطارين تساقطاً في أجزائه الداخلية شمل عدداً من الغرف. وتكثف الفرق الميدانية جهودها في رفع المخلفات والأجزاء المتساقطة لتسهيل حركة المُنقذين.

وتواصل طواقم الدفاع المدني التفتيش والتمشيط حثيثاً بين الركام للعثور على ابنتي المرأة المنتشلة. وكانت الأجهزة الأمنية قد فرضت طوقاً وقائياً حول الموقع فور وقوع الحادث لحماية الجوار وتنظيم العمليات.

متابعة قيادية ميدانية لسير العمليات

انتقل محافظ الإسكندرية أيمن عطية إلى موقع العقار المنهار لمتابعة تطورات المشهد ومعاينة الأضرار عن قرب. ووجه بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم.

ورافقه في الموقع مدير أمن الإسكندرية حاتم حداد، الذي تولى الإشراف المباشر على خطط التفتيش وإدارة الفرق المنتشرة في المكان.