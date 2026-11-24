يتسبب انخفاض درجات الحرارة والأنماط المعيشية الخاطئة خلال فصل الشتاء في تراجع صحة الكلى، حيث تؤدي البرودة والعادات اليومية إلى مخاطر صحية متزايدة.

عوامل تؤثر على كفاءة الكليتين في البرد

تؤدي برودة الطقس إلى تضيّق الأوعية الدموية وارتفاع المقاومة داخلها، وهو ما ينتج عنه ارتفاع مستويات ضغط الدم. ويُعد هذا الارتفاع مسببًا أساسيًا لأمراض الكلى المزمنة، مما يجعل المتابعة الدائمة للضغط أمرًا ضروريًا.

يتراجع الشعور بالعطش مع هبوط الحرارة، فيقل استهلاك المياه وتتزايد احتمالات الجفاف وتركّز البول وتشكّل الحصوات. كما تنخفض المستويات الحركية في الأيام الباردة، فتتأثر السيطرة على السكر ويحدث ارتفاع في الوزن والضغط.

ترتفع معدلات إجهاد أعضاء الترشيح في الجسم عند تناول أطعمة شتوية غنية بالصوديوم. وتزداد الممارسات الخطرة مع الإفراط في تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لعلاج نزلات البرد والحمى، حيث تضر هذه المسكنات بوظائف الكلى إن أُخذت بلا استشارة أو مع قلة السوائل.

فئات مضاعفة الخطر والأعراض التحذيرية

يتضاعف التهديد الصحي لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية مزمنة أو ارتفاع دائم في ضغط الدم. وتظهر علامات الخلل في صورة تورم بالقدمين والمنطقة المحيطة بالعينين، إلى جانب تغير حجم البول وظهور رغوة غير طبيعية فيه.

يشعر المصابون باضطرابات كلوية بإرهاق مستمر وصعوبة مفاجئة في التنفس. وتتطلب هذه الأعراض انتباهًا فوريًا للحد من المضاعفات.

خطوات الوقاية والإرشادات العلاجية

يساعد شرب كميات كافية من الماء يوميًا وأكل الخضراوات والفواكه الشتوية في حماية الوظائف الحيوية. وتتضمن النصائح الوقائية تقليل الملح، وممارسة النشاط البدني، وضبط الأدوية وفق تعليمات المعالج.

يلتزم مرضى القلب والكلى الخاضعون لنظام محدد من السوائل بالكميات التي يقررها الطبيب دون زيادة. ويُوصى بانتظام الفحوصات الطبية لمصابي السكري، والحصوات، وارتفاع الضغط، ومن لديهم تاريخ عائلي مرضي.