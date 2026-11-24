إخطارات العلاج وتقارير العجز للموظفين

أرست التشريعات الصادرة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات مساراً تنظيمياً لإثبات العجز وتحديد مستوياته لدى المرضى والمصابين أثناء الخدمة. وبحسب المادة 82 من التشريع، تتولى المؤسسات العلاجية إبلاغ الشخص المعني بإنهاء فترة تطببه وتحديد ما يتبقى لديه من نسبة عجز. كما يمنح النص للمريض الحق في الاعتراض على التقارير النهائية لنسب التضرر أو ختامات العلاج عبر الاستعانة بالتحكيم الطبي.

وتفرض القواعد على الهيئة المعنية بالتأمين الصحي والجهة المشغلة تلقي إخطارات رسمية من المؤسسة العلاجية تفيد بانتهاء فترة الرعاية، مع تبيان أي أيام تغيب فيها المصاب. ويصدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، بالتوافق مع رئيس هيئة التأمينات، قراراً يتضمن الشروط والضوابط المنظمة لهذه الإخطارات.

إلزامية الإجازات المرضية وإصدار الشهادات

تُعتبر القرارات الصادرة عن المؤسسات العلاجية المتعلقة بمدد الإجازات المرضية واجبة التنفيذ ومُلزمة لرب العمل بشكل مباشر. وبموجب المادة 83، تتولى هيئة التأمين الصحي إصدار شهادات رسمية معتمدة لإثبات كافة حالات العجز المختلفة.

ويقوم رئيس هيئة التأمينات، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارته، بتحديد تفاصيل البيانات التي يجب أن تشتمل عليها تلك الشهادات. كما تمتلك هيئة التأمين الصحي الصلاحية القانونية لتفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات هذه الحالات.

لجان حسم الخلافات والقرارات التنفيذية

تُحال كافة التباينات في الآراء بين هيئة التأمين الصحي والمجالس الطبية الأخرى إلى لجنة متخصصة للبت فيها. ويتم تشكيل هذه اللجنة وتحديد آليات عملها بموجب قرار يصدر بالاتفاق بين رئيس هيئة التأمينات ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي.

وتحمل القرارات الصادرة عن لجنة فض النزاعات الطبية صفة الإلزام التام لكافة الأطراف ذات الصلة بالنزاع. وتطبيقاً للمادة 84، يتولى رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات، إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بتأمين المرض.