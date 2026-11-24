أقر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في نسخته الأساسية الصادرة خلال شهر نوفمبر 2026، مجموعة من الإجراءات الملزمة للتصرف والمتابعة في حالات وفاة الأساقفة. وتوجب المادة 91 من اللائحة المعتمدة الإخطار الفوري لكل من البابا، وسكرتارية المجمع المقدس، والجهات المدنية المعنية فور حدوث الوفاة. وتمنع هذه المادة إصدار أي بيان أو إعلان رسمي عن الوفاة إلا عقب التأكد التام من الحادثة، وبالتنسيق المباشر مع البابا أو من ينوب عنه.

إقامة الصلوات ومراسم الدفن

تقضي المادة 92 بأن يتولى البابا رئاسة الصلوات الخاصة بتجنيز الأسقف متى تيسر له ذلك، أو تكليف مطارنة وأساقفة لإقامتها نيابة عنه. وأوضحت المادة 93 أن اختيار موضع الدفن يكون داخل مدفن كنسي بناءً على اتفاق مع البابا، ومع مراعاة الوصية التي تركها الأسقف المتوفى. وتفضل البنود إنشاء مدفن مخصص للأساقفة في كل إيبارشية، كما تحظر نقل الجثمان أو الرفات مستقبلاً دون الحصول على تصاريح قانونية واتباع الضوابط الكنسية.

تكاليف التجنيز وإدارة الإيبارشية مؤقتاً

حمّلت المادة 94 الإيبارشية أو الدير التابع له الأسقف مسؤولية سداد كافة مصاريف التجنيز والدفن وتنظيمها بصورة بسيطة، مع إمكانية استعانة البطريركية عند الحاجة. وتمنح المادة 95 البابا سلطة المتابعة والإشراف الكامل على الإيبارشية وتعيين نائب بابوي أو أسقف لتولي أمورها مؤقتاً لحين تعيين خلف له. وتفرض المادة نفسها ضمان استمرار تقديم الخدمات الروحية والرعوية والمالية، إلى جانب حماية جميع ممتلكات الإيبارشية وسجلاتها الرسمية.

حصر التركات وتوزيع الممتلكات

تشترط المادة 96 أن يشكل البابا لجنة برئاسة النائب البابوي لإعداد جرد ومحضر رسمي لكافة وثائق الأسقف الراحل وأمواله ومقتنياته الشخصية. وتمنع هذه المادة منعاً باتاً التصرف في التركة أو نقلها أو إتلاف أي جزء منها إلا بموافقة صريحة من البابا. وتؤكد المادة 80 على أيلولة جميع ممتلكات الأسقف وتركته كاملاً إلى إيبارشيته لتُسلم لاحقاً للأسقف الجديد، مع حرمان أقارب المتوفى من الحصول على أي إرث منها.