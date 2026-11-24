استلم وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الجديد، خلال مراسم أقيمت في العاصمة الدوحة.

تسليم أوراق الاعتماد للدبلوماسي روي مانويل هانجام

بدأ السفير روي مانويل هانجام مهامه الرسمية كسفير غير مقيم لبلاده لدى دولة قطر. وجرت إجراءات البروتوكول الدبلوماسي لتسلم الأوراق في مقر وزارة الخارجية.

وعبر المريخي عن تمنياته لهانجام بالتوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الدبلوماسية المرتقبة.

تعهّد قطري بتعزيز العلاقات الثنائية

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية على التزام الدوحة بتقديم كل التسهيلات والدعم اللازمين للسفير الجديد. ويهدف هذا الدعم إلى دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب.

وتركز الجهود المشتركة على توثيق أواصر التعاون وتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.