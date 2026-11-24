قامت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، بقيادة الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بإجراء جولات رقابية على منشآت الرعاية الصحية بمدينة نويبع، وذلك يوم الثلاثاء، 24 نوفمبر 2026.

مراجعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى

أشار الدكتور محمد عبد الهادي إلى أن الجولة شملت مراجعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ومتابعة الممارسات التي تضمن حماية المرضى. كما تم رصد أي ملاحظات أو احتياجات، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة.

متابعة خدمات الأشعة

كما شملت الجولة متابعة منظومة خدمات الأشعة، وتذليل المعوقات التي قد تواجه فرق العمل، لتعزيز كفاءة التشغيل. وقد زار الفريق مركز طب الأسرة المزينة، ووحدتي الجبيل ووادي الطور، ومستشفى نويبع.

أهداف الخطة

أهداف الجولة الرقابية هي ترسيخ الالتزام بالمعايير الفنية والمعايير الجودة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، من خلال خطة المتابعة المستمرة. وتهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.