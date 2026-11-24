استكملت منطقة الآثار المصرية بالوادي الجديد، بالتعاون مع بعثة أثرية مصرية، أعمال الحفائر الأثرية في موقع الناضورة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار خطة المجلس الأعلى للآثار للموسم الأثري والمالي 2026/2027.

الجهة المنفذة

كانت بعثة أثرية مصرية تابعة للإدارة العامة للآثار المصرية بالمحافظة هي الجهة المنفذة لأعمال الحفائر الأثرية في موقع الناضورة، وتهدف هذه الأعمال إلى استكمال البحث والتنقيب في الموقع.

الهدف من الأعمال

يهدف استكمال أعمال الحفائر الأثرية في موقع الناضورة إلى مواصلة الدراسات العلمية المرتبطة بعناصره المعمارية والأثرية، حيث يعود تاريخ البقايا المعمارية في الموقع إلى العصر الروماني.

موقع الناضورة

يقع موقع الناضورة على ارتفاع 75 مترًا عن سطح الأرض المحيطة، ويبعُد كيلومترين فقط عن مدينة الخارجة، ويحتوي على نقوش تتصور الإمبراطوران هادريان وأنطونيوس بيوس، بالإضافة إلى المعبودات المصرية القديمة آمون وموت وخونسو.