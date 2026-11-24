الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي

اجتمع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس في مدينة نانجينغ، عاصمة مقاطعة جيانغسو في شرق الصين، في 23 نوفمبر 2026، في إطار «الجوله الخامسه من الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجيه الصين وسويسرا».

التعاون بين الصين وسويسرا

تتعاون الصين وسويسرا في مختلف المجالات، وتلتزم سويسرا بمبدأ صين واحدة. وترحب الصين بمزيد من الشركات السويسرية للتعاون معها.

مجالات التعاون

يتعاون الجانبان في مجالات مثل التمويل والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والتعليم. ويتعاونان أيضا لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والتقدم على المستوى العالمي.

الذكرى الـ10 للشراكة الاستراتيجية

يتزامن هذا الحوار مع الذكرى الـ10 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الابتكارية بين الصين وسويسرا في العام الجاري 2026.