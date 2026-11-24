ندوات لمواجهة التنمر

أقيمت ندوات لمواجهة التنمر في قصر ثقافة الأقصر، حيث شارك وليد الضوي ومحمود عبد الشافي في الندوات التي تناولت ظاهرة التنمر. شارك عدد من المتخصصين في الندوات التي أهدافها مواجهة التنمر.

ورش فنية

أقيمت ورشة حكي بعنوان "عيد الطفولة" قدمتها ثناء محمود، كما أقيمت ورشة لتعليم الرسم والتلوين، حيث تدربت الفنانة شيرين محمد خير على الرسم. كذلك أقيمت ورشة تشكيلات بالفوم، حيث تدربت الفنانة رحمة أحمد على الفوم.

فعاليات ثقافية

أقيمت مسابقة ثقافية نفذها يونس، كما أقيمت فقرات مسرحية وفنية. أقامت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة قدمها أبو المكارم عبد الجليل، تناولت المحاضرة مرحلة الطفولة ودور الدولة في حماية الطفل ودور الأسرة في توفير الرعاية للطفل.

دورية ثقافية

أقيمت دورية ثقافية بمشاركة طلاب مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام الإعدادية، حيث قدمت هبة زكي فعاليات الدورية الثقافية. شارك عدد من الطلاب في الفعاليات التي أهدافها تعزيز الوعي الثقافي.