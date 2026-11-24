اللقاء بين دينغ شيويه شيانغ ولي هسين لونغ

اجتمع دينغ شيويه شيانغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ولي هسين لونغ - الوزير الأول لسنغافورة - في سنغافورة يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٦. وكان هذا اللقاء فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وشارك جان كيم يونغ - نائب رئيس الوزراء السنغافوري - في هذا اللقاء الهام.

آليات التعاون الثنائي

أشار دينغ شيويه شيانغ إلى أن آليات التعاون الثنائي تعمل بسلاسة، مما أدى إلى تحقيق نتائج مثمرة في مختلف المجالات. كما أشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع سنغافورة لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة. وشارك دينغ في رئاسة اجتماعات آليات التعاون الثنائي، مما يعكس التزام الصين بتعزيز العلاقات مع سنغافورة.

العلاقات الثنائية

قال لي هسين لونغ إن العلاقات الثنائية تتمتع بتنمية سليمة، وأن التعاون واسع النطاق في مجموعة كبيرة من المجالات. وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات عميقة، وأن الصين وسنغافورة يشهدان تغيرات عميقة أيضا. وأكد على أهمية الحفاظ على التواصل بين الجانبين لتعزيز التعاون والمواجهة المشتركة للتحديات.

الزيارات المتبادلة

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء السنغافوري - لورانس وونغ - قام بزيارة إلى الصين، حيث حضر اجتماع القادة الاقتصاديين لأبيك. وأشار لي هسين لونغ إلى أن هذه الزيارات المتبادلة تعزز من العلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين. ويشغل لي تشيانغ منصب رئيس مجلس الدولة الصيني، بينما يشغل شي جين بينغ منصب الرئيس الصيني.