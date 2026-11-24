دخل فصل الشتاء يوم الأحد، 22 نوفمبر 2026، وانخفضت درجات الحرارة، مما يزيد الشعور بالخمول ويؤدي إلى جفاف البشرة. تحتاج الأجسام في هذا الفصل إلى تغذية سليمة.

أهمية الأطعمة في الشتاء

ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة معينة تعزز مناعتك وتحميك من جفاف البشرة، مثل البطاطا الحلوة التي توفر الطاقة وتحتوي على الكربوهيدرات.

المكسرات والفواكه

المكسرات تحتوي على دهون صحية وفيتامين «هـ»، بينما البرتقال يحتوي على فيتامين «سي» الذي يدعم المناعة. وينصح بتناول الفواكه والخضراوات والمكسرات ومصادر البروتين والدهون الصحية.

نصائح صحية

ينصح بالاعتدال في تناول الدهون، وشرب كميات كافية من الماء، وممارسة النشاط البدني بانتظام. كما أن الزنجبيل والثوم يحتويان على مركبات نباتية مفيدة، والزنجبيل يرتبط بصحة الجهاز الهضمي.