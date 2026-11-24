التصريحات الصينية

أعلن قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بكين يوم 23 نوفمبر 2026، عن دعم بلاده لإعادة إعمار نيبال بعد الكارثة. وقال إن الصين ستساعد نيبال على تحسين قدراتها في الوقاية من الكوارث. وأشار إلى أن الصين ونيبال جارتان صديقتان.

الفيضانات المدمرة

كانت فيضانات مدمرة قد ضربت نيبال في أواخر أغسطس، مما دفع الصين إلى إرسال أكثر من 20 خبيرًا متخصصًا في عمليات الإنقاذ. كما قدمت الصين مساعدة نقدية وإمدادات إغاثة طارئة لنيبال.

مساعدة إغاثة طارئة

تم توزيع الإمدادات الإغاثية على نيبال في خمس دفعات، بهدف إعادة بناء المنازل والعودة إلى الحياة الطبيعية. وأكدت الصين على استمرار دعمها لنيبال في هذه الأوقات الصعبة.