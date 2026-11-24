تأثير الكربوهيدرات على مستوى السكر

يتأثر مستوى السكر في الدم بنوع الكربوهيدرات، حيث إن الكربوهيدرات هي أكثر العناصر الغذائية تأثيرًا في ارتفاع السكر. ترفع المشروبات المحلاة والعصائر السكر بسرعة، وكذلك الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

عوامل أخرى تؤثر على مستوى السكر

يتأثر مستوى السكر في الدم بحجم الوجبة وتوقيت تناول الوجبة والأدوية والنشاط البدني والنوم والحالة الصحية. يمكن أن يؤدي تناول كميات أكبر من الكربوهيدرات إلى ارتفاع أكبر في السكر، بينما يمكن أن يؤدي تناول كميات أقل إلى انخفاض السكر.

أهمية الطعام في تنظيم مستوى الجلوكوز

يلعب الطعام دورًا أساسيًا في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، حيث إن معرفة تأثير الأطعمة على فهم أسباب ارتفاع السكر أمر مهم. يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى انخفاض السكر، بينما يمكن أن يؤدي الجفاف والتوتر والضغط النفسي إلى ارتفاع السكر.

علاج الانخفاض في السكر

يمكن أن يؤدي الانخفاض الشديد في السكر إلى فقدان الوعي أو التشنجات، ويمكن علاج الانخفاض في السكر باستخدام مصدر سريع الامتصاص للجلوكوز. يجب طلب الإسعاف عند فقدان الوعي، ويجب استخدام الجلوكاجون عند فقدان الوعي. يُعد مستوى أقل من ٧٠ ملجم/ديسيلتر منخفضًا.