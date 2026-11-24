الحفاظ على الاستقلالية

يحتاج كبار السن إلى مساعدة الآخرين، ولكن النشاط البدني يمكن أن يحافظ على استقلالهم، وفقًا لتوصيات الأطباء. يوصون بالاهتمام بالجهاز العضلي الهيكلي لضمان الحفاظ على هذا الاستقلال. تمارين تقوية العضلات تساعد كبار السن على الاعتماد على أنفسهم.

توصيات مراكز السيطرة على الأمراض

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنشطة خفيفة لتعزيز الصحة العامة لكبار السن. يؤكد المعهد الوطني للشيخوخة على أهمية ممارسة أنشطة تقوية العضلات لتعزيز الصحة العامة. الدكتورة ماريا فياتاروني أجرت أبحاثًا في جامعة تافتس حول أهمية هذه الأنشطة.

الغذاء والصحة

كبار السن يحتاجون إلى تناول ما يكفي من الطعام، ولكنهم يحتاجون إلى سعرات حرارية أقل. الأطعمة الغنية بالبروتين تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات، وفقًا لتوصيات المعهد الوطني للشيخوخة. يوصي المعهد بتناول هذه الأطعمة لتعزيز الصحة العامة.

التعاون مع الأطباء

يوصي الأطباء كبار السن بالسؤال عن المساعدة التي يحتاجونها. كبار السن لا يرغبون في أن يكونوا عبئًا على أبنائهم، لذلك يفضلون الحفاظ على استقلالهم. يمكن أن تساعد العلاقة الجيدة مع الأطباء في تحقيق هذا الهدف.