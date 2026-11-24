تجري حالياً الزراعة الشتوية في قرية هنجتانغ في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، حيث تم التقاط صور للزراعة يوم 22 نوفمبر 2026.

الزراعة في قرية هنجتانغ

تعد قرية هنجتانغ في مقاطعة تشجيانغ واحدة من المناطق التي تشهد نشاطاً زراعياً في فصل الشتاء، حيث يتم زرع المحاصيل في هذا الفصل.

يوم الأحد الماضي شهد فصل الثلوج الخفيفة، وهو فصل شمسي من الفصول الشمسية الـ24 في الصين.

الزراعة في شمال الصين

إضافة إلى مقاطعة تشجيانغ، تتم الزراعة أيضاً في قرية ليانغشيا في مقاطعة خبي شمال الصين.

كما تتم الزراعة في قرية تشنتسون في نفس المقاطعة، مما يظهر مدى انتشار الزراعة الشتوية في شمال الصين.

التقاط الصور

تم التقاط صور للزراعة في بكين يوم 23 نوفمبر 2026، مما يظهر أن الزراعة الشتوية لا تقتصر على منطقة واحدة في الصين.