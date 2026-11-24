الوافقة على العقار

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار جديد اسمه جيرديسترانت، وهو علاج هرموني للسرطان المبكر، وبالتحديد للسرطان الإيجابي لمستقبلات هرمون الإستروجين. وقادت الدكتورة أديتيا بارديا تجربة سريرية لعبت دورًا في الموافقة على العقار.

السرطان الإيجابي لمستقبلات هرمون الإستروجين

يعد السرطان الإيجابي لمستقبلات هرمون الإستروجين نوعًا من سرطان الثدي، حيث يعتمد نمو الخلايا السرطانية على هرمون الإستروجين. ويصل هذا النوع من السرطان إلى 70% من حالات سرطان الثدي.

طريقة تناول العقار

يؤخذ عقار جيرديسترانت على شكل أقراص يومية تؤخذ عن طريق الفم. وتعمل الحبة على منع هرمون الإستروجين من مساعدة الخلايا السرطانية، كما تقلل من عدد مستقبلات الإستروجين على الخلايا السرطانية.

أهمية الموافقة على العقار

أعلنت مؤسسة أبحاث سرطان الثدي عن الموافقة على عقار جيرديسترانت، الذي يعد أول علاج هرموني جديد يصدر منذ 20 عامًا. وتأتي هذه الموافقة بعد تجربة سريرية ناجحة قادتها الدكتورة أديتيا بارديا.