المنتدى يمثل فرصة لمناقشة مستقبل الدول المتأثرة بالنزاعات

شارك النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي يُعتبر حدثاً مهماً لمناقشة مستقبل الدول المتأثرة بالنزاعات. تحقيق السلام المستدام يتطلب رؤية متكاملة تشمل إعادة الإعمار، التي تشمل إعادة بناء المؤسسات واستعادة كفاءة الخدمات العامة.

إعادة الإعمار تشمل توفير فرص العمل

إعادة الإعمار لا تتوقف على إعادة بناء المؤسسات فقط، بل تشمل أيضاً توفير فرص العمل وتحسين قطاعات التعليم والصحة. هذا النوع من الإعمار يُعتبر ضرورياً لتعزيز الاستقرار في المجتمعات، حيث إن غياب التنمية وتراجع الفرص الاقتصادية يزيدان من هشاشة المجتمعات.

الاستثمار في الإنسان ضرورة أساسية لحماية الاستقرار

الاستثمار في الإنسان يُعتبر ضرورة أساسية لحماية الاستقرار، حيث إن القارة الأفريقية تحتاج إلى توسيع نطاق الشراكات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تمويل مستدام لمشروعات إعادة الإعمار. منتدى أسوان يمثل مساحة لتبادل التجارب والخبرات، ويبحث آليات تحويل الأفكار إلى برامج قابلة للتنفيذ.