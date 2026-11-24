عقد الحوار

عقد الحوار الاقتصادي والمالي الـ17 بين الصين والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 في بكين. شارك في رئاسة هذا الحوار لياو مين نائب وزير المالية الصيني. وكان الحوار بين الجانبين قد ناقش أوضاع وسياسات الاقتصاد الكلي.

التعاون متعدد الأطراف

كما ناقش الجانبان التعاون متعدد الأطراف في إطار مجموعة الـ20. وأكد لياو مين على ضرورة ممارسة التعددية الحقيقية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الاقتصادات الكبرى يجب أن تدفع الإصلاحات الهيكلية قدما.

الانفتاح المتبادل

وأكد لياو مين أن الصين مستعدة لتوسيع الانفتاح المتبادل مع الاتحاد الأوروبي. ودعا الجانب الأوروبي إلى احترام مبادئ اقتصاد السوق. وقال الجانب الأوروبي إن الحوار الاقتصادي والمالي منصة مهمة، ويولون اهتماما للتواصل بشأن سياسات الاقتصاد الكلي.

تعزيز الحوار

وأبدى الجانب الأوروبي استعداده لتعزيز الحوار البنّاء مع الصين. وكان الحوار قد عقد في بكين، ويأتي في سياق العلاقات الاقتصادية والمالية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وقد ناقش الجانبان العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الهامة.