الاستدعاء

استدعى طارق سعدة، الإعلامي والدكتور، تامر عبد المنعم، الإعلامي والفنان، لتقديم معلومات حول الشكاوى التي قدمت ضده. كان الاستدعاء نتيجةً لشكاوى متعددة ضد تامر عبد المنعم.

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم هو إعلامي وفنان، ويقدم برنامج «البصمة» على قناة الشمس. يقدم هذا البرنامج بمحتوى متنوع، ويتم بثّه على قناة الشمس.

البرنامج

برنامج «البصمة» هو واحد من البرامج التي يقدمها تامر عبد المنعم على قناة الشمس. يتم بث البرنامج على قناة الشمس، ويتميز بمحتوى متنوع.

الاستدعاء والشكاوى

الاستدعاء الذي قام به طارق سعدة، الإعلامي والدكتور، جاء نتيجةً للشكاوى التي قدمت ضد تامر عبد المنعم. وتم الاستدعاء لتقديم معلومات حول هذه الشكاوى.