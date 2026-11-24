إحالة مشروع قانون الموازنة العامة

أحال مجلس النواب، في جلسته التي عقدت في عمان يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، برئاسة إبراهيم الطراونة، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2027 إلى لجنةه المالية. حضر الجلسة رئيس الوزراء جعفر حسان، كما ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي خطاب الموازنة العامة.

زيادة الرواتب

شمل مشروع الموازنة زيادة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين، حيث تقل رواتبهم عن 600 دينار، والتي ستنفذ اعتباراً من العام المقبل. هذه الزيادة تعتبر استجابة للحكومة لمطالب النواب، التي شملت زيادة الرواتب.

أهداف الموازنة

يهدف مشروع موازنة 2027 إلى تحفيز الإنتاج وتوسيع فرص العمل، بالإضافة إلى تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية. كما يهدف إلى توفير فرص العمل وتحسين الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي.

التعاون الحكومي

مجلس النواب يدرك أهمية التعاون، الذي يهدف إلى التكامل وتحقيق المصلحة الوطنية. الحكومة تعاملت بصرامة مع قضايا الفساد وعملت على تلبية مطالب النواب، بما في ذلك دعم إضافي لصندوق دعم الطالب الجامعي وسداد الديون المتراكمة.