صدر القانون في عام 2018

أقر مجلس النواب قانون تنظيم أماكن الانتظار، والذي يعد قانونًا رقم 182، في عام 2018، بهدف تنظيم حق الاستغلال لأماكن الانتظار. ويشمل هذا القانون الشركات والأفراد الذين يستفيدون من حق الاستغلال.

تنظيم حق الاستغلال

تنظم المادة (4) من القانون حق الاستغلال لأماكن الانتظار، ويتم طرح هذا الحق من قبل المحافظ أو رئيس جهاز المدينة. ويمكن أن تصل مدة حق الاستغلال إلى عشر سنوات.

تحصيل مقابل الانتظار

تنظم المادة (5) من القانون تحصيل مقابل الانتظار، ويلتزم الشركات والأفراد بتحصيل هذا المقابل. وتحدد اللجنة قيمة مقابل الانتظار.

التعامل مع العشوائية

يتصدى القانون للعشوائية في عمل ساحات الانتظار، حيث تعمل أغلب ساحات الانتظار بدون ترخيص. وبهذا القانون، يهدف إلى تنظيم هذه الساحات وضمان عملها بشكل منظم ومنتظم.