شهدت محافظات المملكة الأردنية أنشطة تنموية وتوعوية في يوم 23/11/2026، حيث تمت هذه الأنشطة في محافظات الزرقاء والطفيلة وعجلون وإربد والبلقاء وجرش والكرك والعقبة.

تعزيز مشاركة الشباب

ركزت الأنشطة على تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع، حيث شملت تحسين الخدمات العامة وحماية البيئة.

كانت هناك ورشات تعريفية في بلدية بيرين، حيث انطلقت مبادرة "نبض بيرين البيئي" التي شاركت فيها الجامعة الهاشمية ومؤسسة الملك حسين.

مبادرات بيئية

افتتح رئيس لجنة البلدية خالد الطراونة الورشات، وحضر مدير البلدية كمال الخلايلة، حيث قدمت مديرة التنمية المحلية مجد الخلايلة تعريفاً بالمشروع.

كما نفذت بلدية الهاشمية الجديدة أعمال تحسين لمقبرة قرى بني هاشم، حيث أكد رئيس لجنة البلدية أحمد الفراهيد استمرار البلدية في الاستجابة لملاحظات المواطنين.

فعاليات متنوعة

نفذت مديرية الأشغال أعمال صيانة وتأهيل للحواجز الحديدية، حيث شارك 20 شاباً من منتسبي مركز شباب برما.

كما نفذت مديرية زراعة لواء بصيرا حملة رش وقائية، حيث تم جمع 52 كيلوغراماً من النفايات والمخلفات البحرية، كما نفذت شركة زين الأردن حملة لتنظيف جوف البحر الأحمر.