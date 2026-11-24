انخفاض درجات الحرارة

تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة في هذه المناطق. اليوم الثلاثاء، 24 نوفمبر 2026، تشهد شمال البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة.

شبورة مائية ورياح

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص تكون شبورة مائية على بعض الطرق، وقد تكون كثيفة أحيانًا، تبدأ من الساعة 4:10 صباحًا. كما تتوقع نشاط رياح على أغلب الأنحاء، بسرعة تتراوح من 30 إلى 35 كم/س.

رؤية أفقية وأمطار

تنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وتتوقع فرص تكون سحب على مناطق من شمال البلاد. كما تتوقع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، بنسبة حدوث 30٪، وقد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة 10٪.

درجات الحرارة في المدن

تتراوح درجات الحرارة في المدن المصرية بين 15 و33 درجة، حيث سجلت درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 15 درجة والعظمى 24 درجة، وفي الإسكندرية الصغرى 16 درجة والعظمى 24 درجة، وفي شرم الشيخ الصغرى 23 درجة والعظمى 30 درجة، وفي أسوان الصغرى 19 درجة والعظمى 33 درجة، وفي الوادي الجديد الصغرى 18 درجة والعظمى 29 درجة.