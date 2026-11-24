البداية

بدأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، جولة أوروبية تشمل إيرلندا وهولندا. وسوف تستمر الجولة في تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الأطراف، وسيشمل ذلك لقاءات مع كبار المسؤولين في البلدين.

اللقاءات في إيرلندا

من المقرر أن يعقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لقاءات مع كبار المسؤولين في إيرلندا، حيث سيناقش مختلف المجالات، وسوف يبحث في سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

اللقاءات في هولندا

كما سيجري ولي العهد لقاءات مع كبار المسؤولين في هولندا، حيث سيتناول مختلف القضايا والشؤون، وسوف يركز على تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الأطراف، بما في ذلك مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي.