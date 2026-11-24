الانتهاء المبكر

أعلن رئيس الوزراء عن انتهاء برنامج التحول الاقتصادي قبل نهاية ديسمبر. وسيشهد هذا الانتهاء المبكر تحولات كبيرة في الساحة الاقتصادية، ويتوقع أن يكون لهذا الانتهاء تأثير إيجابي على الاقتصاد.

التعليم والتكنولوجيا

تم إنشاء 158 مدرسة فنية وتكنولوجية لتعزيز التعليم في مصر، ويعمل 500 مدرسة بنظام الفترة المسائية لتوفير فرص تعليمية أكبر للطلاب. كما أُطلق برنامج الإتاحة الشاملة لدعم الطلاب.

التموين والصحة

تم تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، وتمت مناقشة قضايا الحماية الصحية والعمالة غير المنتظمة والمعاشات في المنتدى الدولي. وبلغت نسبة الولادات القيصرية في مصر 65.5%، في حين بلغت في القطاع الخاص 91%.

الثقافة والبحث

أُطلقت النسخة الثامنة من المسابقة الثقافية البحثية، وبلغت جوائزها 300 ألف جنيه. كما تحتوي قاعدة بيانات حصين على 10 ملايين فتوى و30 مليون مدخل معرفي، وسيكون لهذا الإطلاق تأثير إيجابي على الحياة الثقافية والبحثية في مصر.