استقبلت العاصمة الإيرلندية دبلن يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026 اجتماعاً جمع ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمسؤولين إيرلنديين، لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والمؤسسي.

تعزيز الابتكار وشراكات الشركات الناشئة

شهدت المحادثات مناقشة آليات العمل المشترك لدعم مجالات الابتكار ورعاية المشروعات الناشئة. كما ركزت المباحثات على سبل التعاون في إنشاء الشركات وتوسيع أعمالها، وتطوير الابتكارات وتسهيل انتشارها على المستوى الدولي.

ويهدف هذا التنسيق إلى جعل الأردن مركزاً رئيسياً للمؤسسات الإيرلندية التي تسعى لإطلاق أعمالها والتوسع في أسواق المنطقة. وسيتم العمل على هذا التعاون بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى برنامج "الأردن نحو المستقبل".

استعراض الخبرات ومشاركة رفيعة المستوى

استعرض الحاضرون خلال اللقاء التجربة الإيرلندية في تعزيز التنافسية العالمية ورسم خطط النمو الاقتصادي. وتستند هذه المباحثات إلى الخبرة التي تمتلكها وكالة "إنتربرايز" الإيرلندية المتخصصة في تقديم خدمات الدعم والمساندة للشركات.

ومثّل الوكالة الإيرلندية في هذا الاجتماع المديران التنفيذيان كيفن شيري ومارك كريستال. كما شارك في المحادثات من الجانب الأردني وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والسفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب ولي العهد زيد البقاعين.