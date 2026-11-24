أقرت اللائحة الأساسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في نسختها الصادرة خلال شهر نوفمبر 2026، ثلاثة أوضاع استثنائية يصح فيها اجتماع المجمع المقدس دون أن يرأسه البابا البطريرك. وتشترط المادة 22 من هذه اللائحة أن تكون رئاسة الجلسات للبابا طوال فترة حياته، ولا يجوز انعقاد المجمع بعيداً عن رئاسته إلا وفق محددات صارمة.

تقرير طبي وموافقة ثلثي الأعضاء يبيحان الانعقاد عند المرض

تستعرض المادة 23 من اللائحة حالة تراجع الوضع الصحي للبابا بما يعوقه عن ممارسة مهامه الرعوية. ويستلزم الانعقاد في هذه الحالة صدور تقرير من لجنة طبية عليا تؤسسها سكرتارية المجمع وتتألف من 5 أطباء، إلى جانب نيل موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجمع.

وتجيز المادة ذاتها الدعوة للاجتماع إذا امتنع البابا عن الامتثال لطلب انعقاد المجمع رغم تمتعه بالقدرة على ذلك، بشرط أن يقدم الطلب أكثر من ثلثي الأعضاء.

موافقة كتابية وشروط مشددة للظروف القهرية

تتضمن المادة 23 حالة استثنائية ثالثة تتعلق بوجود موانع قهرية تحول دون ترؤس البابا للجلسات مع قيام حاجة ماسة للاجتماع. وتوجب هذه الحالة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البابا، إذ لا تُعد مجرد الإشارة إلى وجود ضرورة مسوغاً كافياً لتخطي هذا الشرط الكتابي.

وفي جميع الحالات الاستثنائية الثلاث، يُسند تنظيم الجلسات وإدارتها إلى المطران أو الأسقف الأكبر سناً بين الحاضرين.

تعديلات تنظم خلو الكرسي البطريركي ومقارنة باللائحة السابقة

توضح المادة 24 آلية التعامل عند شغور الموقع البطريركي نتيجة الوفاة أو التجريد من الرتبة الكهنوتية. وتوكل المادة رئاسة اجتماعات المجمع المقدس إلى القائم بمقام البابا المنتخب، حتى إتمام مراسم تجليس البطريرك الجديد.

وكانت المادة 16 من اللائحة القديمة تقتصر على حالتين استثنائيتين فقط، وتكتفي بأغلبية تزيد على نصف الأعضاء لإثبات المانع الصحي أو تقديم طلب الانعقاد. وجاءت لائحة 2026 لترفع النسبة المطلوبة إلى أكثر من ثلثي الأصوات، وتحدد عدد أطباء اللجنة بخمسة، فضلاً عن استحداث بند الظروف القهرية المشترط للموافقة الخطية، علماً بأن هذه النصوص تشكل قواعد تنظيمية عامة ولا تستهدف شخصاً بعينه.