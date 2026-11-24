بدأ رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف وزوجته زيروات ميرضيائيف زيارة دولة إلى الأردن يوم الاثنين الموافق 23 تشرين الثاني 2026، حيث كان الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله في مقدمة مستقبليهما.

استقبال رفيع المستوى في المطار

هبطت طائرة الرئيس الأوزبكي والسيدة الأولى في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان. وكان في استقبالهما فور وصولهما الأمير غازي بن محمد والأميرة مريم غازي.

يتولى الأمير غازي مهام رئيس بعثة الشرف والمبعوث الشخصي للملك، إلى جانب عمله كبيراً لمستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية. فيما تترأس الأميرة مريم غازي بعثة الشرف المرافقة لقرينة رئيس أوزبكستان.

مرافقة جوية استثنائية فور دخول الأجواء

استقبلت مقاتلات من طراز "F16" تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني طائرة الضيفين فور دخولها المجال الجوي للمملكة. ورافقت الطائرات الحربية الطائرة الرئاسية حتى وصولها، وذلك في إطار الترحيب بزيارة الرئيس الضيف وقرينته.