كشف محافظ القاهرة إبراهيم صابر، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، عن تفاصيل برنامج متكامل يستهدف إعادة تنظيم منطقة وميدان الإمام الشافعي، بغية استعادة مكانتها التراثية والتاريخية، وتحويل الموقع إلى نقطة استقطاب للزوار ومقصد للأنشطة الثقافية والسياحية، بناءً على تعليمات صادرة من القيادة السياسية بشأن تحديث الأحياء التاريخية.

ترميم ضريح «شاهين كينج» وشراكة بين الجهات المعنية

وتشمل المخططات إجراء أعمال الصيانة والتأهيل لواجهات ضريح «شاهين كينج» وكافة المفردات المعمارية التابعة له. وتستهدف هذه الخطوة حماية النمط الهندسي الأصلي للمبنى وإظهار قيمته التراثية للمرتادين.

وتتولى محافظة القاهرة إدارة عمليات الترميم بالتعاون المباشر مع وزارة السياحة والآثار، إضافة إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وتتكامل جهود هذه الجهات لضمان معالجة الأجزاء التالفة وفق القواعد الأثرية المتبعة.

حديقة وسطية وتوسيع النطاق الأخضر

وتتضمن أعمال الميدان إنشاء مساحة خضراء جديدة في وسطه، يجري وضع تصاميمها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لكي تتناغم مع هوية المكان والمعالم المجاورة. ويترافق ذلك مع غرس أشجار إضافية وزيادة الرقعة النباتية على جانبي الطريق.

وتشمل خطة التحديث صيانة شبكات البنية التحتية، وتحسين جودة الطرق المؤدية إلى الموقع، إلى جانب إعادة تنظيم حركة المركبات. وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على كافة أشكال التشوه البصري والإشغالات العشوائية، لتوفير بيئة مناسبة للسياح الوافدين.

متابعة ميدانية وجداول زمنية صارمة

وأوضح إبراهيم صابر أنه يتابع سير الأعمال ميدانياً بالتنسيق مع المؤسسة المتكفلة بالتنفيذ. وأكد ضرورة التقيد بالمدد الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع تطبيق أعلى مستويات الكفاءة والتدقيق في كافة المراحل.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة تلزم الأجهزة المختصة بوضع برنامج صيانة دورية للموقع عقب الانتهاء من الأعمال، للحفاظ على مخرجات المشروع وضمان استمراريتها على المدى الطويل.