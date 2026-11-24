تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر لنحو 64 مليون مستفيد عبر 40 ألف منفذ تمويني. ويستقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 12.60 جنيهاً، وزجاجة الزيت الخليط 800 مللي بسعر 30 جنيهاً، وعبوة الزيت 700 مللي بـ 27 جنيهاً.

كما تتاح المكرونة زنة 800 جرام بسعر 17 جنيهاً، والمكرونة 400 جرام بسعر 8.50 جنيه، والدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 18 جنيهاً، والعدس المجروش 500 جرام بـ 21 جنيهاً. ويحصل كل مستفيد على دعم شهري بقيمة 50 جنيهاً لشراء ما يلزمه من المقررات التموينية.