تستقر أسعار أسطوانات الغاز (البوتاجاز) في مصر وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة البترول. ويبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم 275 جنيهاً تسليم أرض المستودع، وتباع للمستهلك مع خدمة التوصيل للمنازل بسعر يتراوح بين 285 و330 جنيهاً بحسب الحي وتكلفة النقل المقررة.

وسجلت الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم المستخدمة في الأنشطة التجارية والمطاعم 550 جنيهاً في المستودع وتصل للمحلات بنحو 580 إلى 650 جنيهاً. وتكثف مديريات التموين حملاتها التفتيشية اليومية لضمان وصول الدعم ومطابقة الأوزان القانونية المقررة.