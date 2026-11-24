مع برودة الأجواء وارتفاع الاعتماد اليومي على سخانات المياه والغلايات والدفايات الكهربائية، تزداد تساؤلات الأسر المصرية حول طرق متابعة فواتير المرافق الشهرية وسدادها إلكترونياً دون تكدس، إلى جانب كيفية ضبط الاستهلاك المنزلي لتفادي القفز إلى شرائح محاسبة أعلى.

أولاً: الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها أونلاين

يمكن لأصحاب العدادات التقليدية أو الميكانيكية معرفة قيمة الفاتورة الشهرية خلال دقيقة واحدة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو الموقع الرسمي لشركة التوزيع التابع لها العقار (مثل شمال أو جنوب القاهرة، الإسكندرية، الدلتا، القناة، أو مصر الوسطى والعليا):

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابعة لمنطقتك أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير ثم تحديد القطاع والفرع التابع له. إدخال رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام (أو كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال سابق). الضغط على عرض الفاتورة لمراجعة الاستهلاك بالكيلو وات والقيمة المطلوبة، ثم السداد عبر إنستاباي أو المحافظ الإلكترونية أو منافذ فوري وأمان.

أما أصحاب العدادات مسبوقة الدفع (الكارت)، فيمكنهم شحن الرصيد مباشرة عبر الهاتف المدعوم بتقنية NFC من خلال تطبيقات الشحن المعتمدة دون التوجه لمنافذ التحصيل.

ثانياً: تسجيل قراءة الغاز الطبيعي والاستعلام عن الفاتورة

تفتح شركتا بتروتريد وناتجاس باب تسجيل القراءة الشهرية إلكترونياً خلال الفترة من يوم 1 حتى يوم 27 من كل شهر لتجنب التقدير الجزافي وتراكم الفواتير:

الدخول على موقع شركة بتروتريد أو ناتجاس واختيار «إدخال قراءة الغاز».

كتابة الرقم الفرعي والمنطقة والبلوك والعمارة والشقة (أو رقم المشترك الموحد).

إدخال الأرقام الموجودة في الخلفية السوداء فقط من عداد الغاز، ثم الضغط على حفظ لتظهر قيمة الفاتورة المستحقة ويمكن سدادها إلكترونياً فوراً.

ثالثاً: الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق «قراءتي» والموقع الرسمي لشركات المياه بالمحافظات لتسجيل القراءة الشهرية من اليوم الأول وحتى الخامس عشر من الشهر، والاستعلام عن الفاتورة برقم الاشتراك المدون على الإيصال، مع إمكانية الدفع عبر المحافظ البنكية وتطبيقات السداد الفوري.

أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء في الشتاء وكيف تضبطها

الجهاز المنزلي متوسط القدرة الكهربائية الخطأ الشائع الحل العملي للتوفير السخان الكهربائي 1500 – 2000 وات تركه يعمل 24 ساعة متواصلة ضبط الترموستات على 50–55°م وتشغيله قبل الاستخدام بنصف ساعة الدفاية الكهربائية 1800 – 2500 وات تشغيلها على أعلى درجة مع نوافذ غير محكمة إحكام غلق الغرفة واستخدام وضع التوفير أو المؤقت الزمني الغلاية الكهربائية (الكاتل) 1500 – 2200 وات ملء الغلاية بالكامل لكوب واحد فقط تسخين كمية المياه المطلوبة فقط وإزالة التكلسات الكلسية دورياً غسالة الملابس 500 – 2000 وات تشغيل دورات متكررة بماء ساخن بحمولة ناقصة الغسيل بحمولة كاملة على حرارة 30–40°م بدل 60°م

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