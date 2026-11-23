شهدت أروقة الاستثمار التقني محطات مفصلية قادتها رؤى استراتيجية مبكرة من كبار المستثمرين عالمياً، حيث نجحت الرهانات التمويلية الجريئة على شركة أنثروبيك في تحقيق عوائد غير مسبوقة. وقد تجلى ذلك بوضوح يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 حينما جمعت أنثروبيك 81.3 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.5 تريليون دولار قبل بدء تداول أسهمها يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، معقبة حظوة المستثمرين بحصيلة عوائد دفتري تبلغ نحو 15 ضعفاً.

مخاطرة نوتابل كابيتال وقراءة سوق المطورين

قررت شركة نوتابل كابيتال ضخ ما يقارب 10% من الجزء الأمريكي لشريحتها الاستثمارية البالغة أكثر من مليار دولار في الجولة التمويلية الخامسة لشركة أنثروبيك. وسجلت أنثروبيك قيمة بلغت 61.5 مليار دولار خلال تلك الجولة، ليكون ذلك أعلى تقييم تستثمر فيه نوتابل كابيتال طوال تاريخها الممتد 25 عاماً، علماً أن الشركة كانت قد غيّرت اسمها السابق جي جي في كابيتال بعد انفصالها عن عملياتها في الصين عام 2024.

جاء هذا الاستثمار رغم تفوق نموذج ريزونينج آر 1 من ديب سيك الذي جرى طرحه قبل أسابيع قليلة من تلك الجولة الاستثمارية. ويعود هذا القرار إلى التحليلات والدوافع التالية:

أظهرت تحليلات نوتابل كابيتال أن المطورين أصبحوا يستخدمون نموذج كلود بنسبة 70% مقارنة بنموذج تشات جي بي تي.

أفاد هانس تونغ، الشريك المؤسس لنوتابل كابيتال، بأن المطورين يمثلون مركز تقنيات الذكاء الاصطناعي لكونهم المبادرين لاستخدامها.

أكد تونغ أن الأعمال الحساسة ستحتاج دائماً إلى نماذج مغلقة المصدر ومقرها الولايات المتحدة.

توسع الصندوق السنغافوري عبر 3 جولات متتالية

بدأ الصندوق السيادي السنغافوري دراساته حول أنثروبيك طوال عام 2024، وجمعت جلسة عمل في مطعم تشي فيكو بمدينة سان فرانسيسكو أوائل عام 2025 بين كريس إيمانويل، رئيس الاستثمارات التقنية في الصندوق السنغافوري، وكريسنا راو، المدير المالي لأنثروبيك. وأوضح راو خلال اللقاء أن تحسينات النماذج ساهمت في زيادة تبني الشركات لتطبيقات أنثروبيك، بينما أشار إيمانويل إلى أن إطلاق كلود كود أظهر شعبية كبيرة بين المطورين منذ بداياته الأولى.

ترجم الصندوق السنغافوري رؤيته عبر محطات تمويلية متدرجة وشاملة:

الاستثمار للمرة الأولى في الجولة التمويلية السادسة خلال سبتمبر 2025 عند تقييم بلغ 183 مليار دولار.

قيادة الجولة التمويلية السابعة بالاشتراك مع كوتو عند تقييم 380 مليار دولار.

المشاركة كأحد القادة المشاركين في الجولة التمويلية السابقة للاكتتاب العام عند تقييم 965 مليار دولار.

ضخ استثمارات إجمالية تجاوزت 4.5 مليارات دولار عبر الجولات الثلاث، ليمتلك حصة تعادل نحو 1% من أنثروبيك بعد الاكتتاب.

رؤية بيلي جيفورد واتساق الأداء التقني

درست ليليان لي، قائدة استثمارات النمو الأمريكية في بيلي جيفورد، شركة أنثروبيك وتواصلت مع فريقها على مدى عامين قبل اتخاذ قرار الاستثمار في جولتها التمويلية السادسة. وصرحت لي بأن بيلي جيفورد اتخذت خطوة الاستثمار عقب إثبات أنثروبيك لتنفيذ رؤيتها وتحقيقها لإيرادات وهوامش أرباح إجمالية قوية.

وسّعت أنثروبيك نطاق عملياتها لتشمل القطاعات القانونية وعلوم الحياة وتطبيقات الأمن السيبراني. وأكدت لي أن الشركة حافظت على اتساق أدائها التشغيلي والمالي رغم السرعة الكبيرة للتغييرات التقنية في السوق، مما دفع بيلي جيفورد لضخ استثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار دولار مقسمة على 3 جولات تمويلية.