كافأت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية المخرج الألماني رالف بليجر يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، احتفاءً بمواقفه المناصرة للشعب الفلسطيني ودوره السينمائي في إبراز معاناته وحقوقه المسلوبة. وجرت مراسم التكريم خلال تواجده في القاهرة لمشاركته في فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث سلّمه القائم بأعمال السفارة ناجي الناجي درعاً تقديرياً بحضور جمع من المستشارين وكوادر البعثة الدبلوماسية.

رسالة الفن وواجب مساندة الحقوق

أكد بليجر خلال الفعالية استحقاق الفلسطينيين الكامل في تقرير مصيرهم، مشدداً على أن الثقافة والسينما تشكلان وسيلة رئيسية للدفاع عن القضايا العادلة. واعتبر المخرج الألماني أن الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية يمثل التزاماً إنسانياً وأخلاقياً لا مفر منه لكل من يؤمن بقيم العدالة والحرية والكرامة.

وأشار إلى أن الإنتاج الفني يمتلك طاقة استثنائية لكشف الحقائق ومواجهة محاولات محو السردية الفلسطينية، داعياً إلى تسخير وسائل الإعلام والسينما لنصرة الفئات الأكثر تضرراً، ولا سيما الأطفال والنساء. واستحضر بليجر الضغوط النفسية الصعبة التي عاشها أثناء صناعة فيلمه الأخير، والتي تزامنت مع الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

مشاهدات ميدانية وتطلع لتعاون مستقبلي

أوضح بليجر أن مشاهد التدمير وسقوط الضحايا في غزة ضاعفت من شعوره بالمسؤولية الفردية تجاه القضية الفلسطينية. واسترجع المخرج تجاربه الميدانية السابقة عند زيارته لمخيمات اللاجئين في الأراضي اللبنانية، فضلاً عن جولات سابقة أجراها داخل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مؤكداً أن تلك المعاينات المباشرة وعّت مدركاته وعمّقت ارتباطه بضرورة إيصال صوت صاحب الأرض.

وأعرب عن أمله في العودة مجدداً إلى الأراضي الفلسطينية لتدشين مشاريع مشتركة مع صناع السينما والمبدعين المحليين. ويسعى بليجر لإخراج وثائقيات وأعمال فنية جديدة تهدف إلى تدوين الواقع المعاش ونقل القصة الفلسطينية إلى الجمهور الدولي.