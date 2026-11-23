شارك اللاعب الشاب ريو نجوموها أساسياً في صفوف ليفربول خلال المواجهة التي شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 أمام مانشستر يونايتد. وجاءت هذه المشاركة مستفيدة من غياب كودي جاكبو الذي تعرض لإصابة في عضلة الساق.

تحديات تكتيكية في ثاني مشاركة أساسية

تُعد مباراة الأحد المشاركة الأساسية الثانية لنجوموها خلال هذا الموسم، والأولى له منذ خوضه مواجهة الجولة الأولى. وأظهر اللاعب شجاعة كبيرة في مركز الجناح، رغم التكتل الدفاعي للمنافس الذي تراجع لحماية مرماه عقب طرد أحد لاعبيه وتقليص عدده إلى 10 لاعبين.

واجه نجوموها صعوبة بالغة في إيجاد المساحات التكتيكية وسط الدفاع المكثف. ويمتلك اللاعب الشاب مساحة واسعة لتطوير اتخاذ القرارات داخل الملعب، وتحديد الوقت المناسب للتمرير أو الاعتماد على المراوغة الفردية.

تشابه هجومي ومنافسة محتدمة في ليفربول

يتشابه أسلوب نجوموها الكروي مع اللاعب برادلي باركولا من حيث الكثافة الهجومية والسعي المستمر للمخاطرة والمحاولة على المرمى. ويملك ليفربول منافسة قوية في الخطوط الهجومية التي تضم نجوموها وباركولا وفيكتور مونيوث وكودي جاكبو.

تُسهم جاهزية عناصر الفريق في تحفيز الجميع لتقديم أفضل مستوياتهم لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية. بينما يحتاج ليفربول في الوقت ذاته إلى تعزيز حدة المنافسة في مراكز أخرى، وتحديداً في مركز الظهير الأيسر وخط وسط الملعب.