فنّد نادي فياريال الإسباني الأحد الأخبار المتداولة حول خضوع مهاجمه الإيفواري نيكولاس بيبي لعملية جراحية في العين نتيجة تحديقه في كسوف الشمس الذي شهدته إسبانيا في 12 أغسطس. وأوضح الفريق الكروي أن التدخل الجراحي الذي أجراه اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً خلال شهر أكتوبر الماضي كان إجراءً طبياً محدداً ومخططاً له في وقت سابق، ولا يرتبط مطلقاً بظاهرة الكسوف.

غياب ميداني وفبركات على المنصات الرقمية

أدت الجراحة التي خضع لها مهاجم أرسنال السابق إلى ابتعاده عن الملاعب وغيابه عن المشاركة في 6 مواجهات لرياض الغواصات الصفراء. وتزامناً مع فترة تعافيه، تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تدعي تعرض اللاعب لإصابة عينيه أثناء مشاهدته الظاهرة الفلكية. وحث النادي الإسباني كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية على تحري الدقة وتحمل المسؤولية الأخلاقية قبل تداول الأنباء الخاصة بالحالة الصحية للاعبيه.

تحذيرات طبية من مخاطر التحديق المباشر

ينتج عن النظر المباشر لقرص الشمس أوقات الكسوف دون حماية مناسبة أضرار جسيمة تصيب شبكية العين، كما تدمر الخلايا الدقيقة المسؤولة عن الرؤية المركزية. وتأكيداً لهذه المخاطر، شدد أطباء متخصصون قبل حدث أغسطس على أهمية ارتداء نظارات معتمدة ومخصصة لمتابعة الكسوف، موضحين أن النظارات الشمسية المعتادة لا توفر أي حماية للعينين.

محطات مسيرة بيبي ومسيرته التهديفية

سجل بيبي 14 هدفاً خلال 86 مباراة خاضها بقميص فياريال منذ انضمامه إلى صفوفه في سنة 2024 قادماً من طرابزون سبور التركي. وكان المهاجم قد انتقل صيف عام 2019 من ليل الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني، حيث هز الشباك 27 مرة في 112 مواجهة. ولعب بيبي لاحقاً معاراً لصفوف نيس الفرنسي قبل تحوله المجاني إلى الدوري التركي.